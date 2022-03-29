Курск, 29 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Курской области гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик продолжают собирать на базе региональной Аварийно-спасательной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

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За прошедшую неделю было собрано около трёх тонн продуктов питания, 60 пар обуви, более 260 единиц одежды, а также средства личной гигиены. Всего, по состоянию на 28 марта, на складе хранилось около 11 тонн гуманитарного груза.

Марафон «Мир детства» продолжает сбор средств для оказания поддержки беженцам. Уже собрано около 15,5 млн рублей.