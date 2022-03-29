Нальчик, , 12:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии были похищены бюджетные денежные средства, выделенные на реализацию государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». При реконструкции участка Малкинского группового водовода было похищено более 7 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА КБР. Его фигурантами стали двое предпринимателей, которые занимались ремонтом и реконструкцией Малкинского водовода. Подозреваемые, отчитываясь об исполнении госконтракта, подготовили заведомо ложные акты о выполненных работах, завысив объемы.

Нанесенный ущерб составил 7,05 млн рублей. Расхитителям грозит до десяти лишения свободы.

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