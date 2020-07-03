Стокгольм, 29 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Резкий рост цен на топливо в Швеции наложил серьезный отпечаток как на кошельки налогоплательщиков, так и на политику правительства. Большинство представителей партий в риксдаге, включая «Христианских демократов», теперь хотят еще больше снизить налог на бензин. Но данное предложение не разделяется партией «Зеленых». Об этом 29 марта сообщил телеканал SVT.

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«Мы должны помнить, что пока мы зависим от нефти, поставляемой из … диктатур, цены всегда будут высокими», — заявила лидер «Зеленых» в эфире SVT Мэрта Стеневи.

Ранее в марте правительство Швеции представило пакет помощи домохозяйствам, который включает, среди прочего, временно сниженный налог на бензин и дизельное топливо с 1 июня по 31 октября. Но Стеневи считает, что не все граждане Швеции смогут этим воспользоваться.

«Рост цен, который мы наблюдаем сейчас … затронет ряд различных областей экономики. Снижение цен, направленное только на топливо, не поможет матери-одиночке в пригороде, которая ездит на работу на автобусе», — объяснила Стеневи.