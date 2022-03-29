Париж, 29 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Согласно данным министерства экологического перехода Франции, цены на топливо снова начали расти, сообщает Le Figaro.

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На прошлой неделе литр дизельного топлива в среднем подорожал на четырнадцать центов, приблизившись к своему историческому рекорду. За последние семь дней литр дизельного топлива подорожал до 2,1 евро. Цена SP95 достигла 1,9 евро, преодолев планку в два евро, когда цена SP98 увеличилась до 2,06 евро.

С 1 апреля власти Франции предоставят потребителям скидку на топливо. В случае переизбрания Эммануэль Макрон обещает специальные меры людям, вынужденным использовать свой автомобиль для работы, а также для домохозяйств, «с низкими доходами».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа скончался 151 человек.