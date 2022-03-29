Верещагино, Пермский край, 29 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор в отношении жительницы Верещагинского района, которая признана виновной в наркопреступлениях. Об этом сообщает краевая прокуратура.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Женщине инкриминировали, покушение на сбыт наркотика, незаконный оборот наркотических средств в крупном размере, а также пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

По данным следствия, пермячка с помощью интернета приобрела более 45 граммов наркотического средства. Его женщина хранила при себе и реализовывала гражданам. Горожанку поймали с поличным. При досмотре при ней обнаружили наркотики.

Суд назначил жительнице Прикамья наказание в виде 14 лет лишения. Кроме того женщина оштрафована на 400 тыс. рублей в доход федерального бюджета. Приговор суда не вступил в законную силу.