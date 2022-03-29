Донецк, 29 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате украинских обстрелов 58 мирных жителей, сообщили 29 марта в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что с 9:00 28 марта до 9:00 29 марта в результате обстрелов украинских формирований получили ранения 58 человек, в том числе 54 — жители освобождённых от противника территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в результате обстрела украинских войск ранена жительница Горловки.