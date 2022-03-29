Оттава, , 12:00 — REGNUM 29 марта стало известно, что Канада отдала предпочтению американским истребителям F-35 при закупке 88 новых воздушных суден. Шведский истребитель Saab Gripen E занял второе место по результатам конкурса, передает телеканал SVT.

Канада

Сумма сделки составляет около 19 миллиардов канадских долларов (что эквивалентно примерно 144 миллиардам крон или 14 миллиардам евро). Поставки американских F-35 начнутся в 2025 году, сообщило канадское правительство в Оттаве.

Все модели F-35 будут произведены на заводах компании Lockheed Martin.

Это уже не первый случай, когда шведские истребители Gripen уступают своим американским конкурентам. Так, в декабре 2021 года Финляндия сделала такой же выбор, оценив Gripen E в пользу F-35.