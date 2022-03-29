Оттава, 29 марта 2022, 12:00 — REGNUM 29 марта стало известно, что Канада отдала предпочтению американским истребителям F-35 при закупке 88 новых воздушных суден. Шведский истребитель Saab Gripen E занял второе место по результатам конкурса, передает телеканал SVT.

Канада
Канада

Сумма сделки составляет около 19 миллиардов канадских долларов (что эквивалентно примерно 144 миллиардам крон или 14 миллиардам евро). Поставки американских F-35 начнутся в 2025 году, сообщило канадское правительство в Оттаве.

Все модели F-35 будут произведены на заводах компании Lockheed Martin.

Это уже не первый случай, когда шведские истребители Gripen уступают своим американским конкурентам. Так, в декабре 2021 года Финляндия сделала такой же выбор, оценив Gripen E в пользу F-35.