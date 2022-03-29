Нальчик, 29 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии планируется до конца 2022 году установить 1500 новых камер видеонаблюдения. Это почти вдвое больше, чем в настоящее время. Работа по установке видеокамер ведется в целях обеспечения безопасности движения на дорогах республики, сообщили в министерстве транспорта региона.

Kaluga.rt.ru Видеокамеры

Так новые камеры появились в марте в городе Майский, в станице Александровская, селе Лечинкай. Видеокамеры установлены также в «Чегем-парке», расположенном на Баксанском Шоссе. В настоящее время в республике насчитывается 1020 камер.

Как отметили в пресс-службе минтранса региона, работа по масштабированию системы видеонаблюдения на социально значимых объектах, местах с массовым пребыванием жителей, в том числе школах, детских садах, административных зданиях и торговых центрах, ведется в Кабардино-Балкарии постоянно.