Москва, , 11:56 — REGNUM В России в два раз сократилось количество компаний, в которых действует удалённый режим работы, — с 43% в феврале до 22% в конце марта. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

За работой StartupStockPhotos

На сегодняшний день дистанционно заняты менее 10% сотрудников. Свыше 50% персонала на «удалёнке» работают лишь в 10% компаний. 1,5 месяца назад о таком числе дистанционных сотрудников говорили 24% работодателей.

Чаще всего удалённо продолжают работать программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. Причём работодатели из Москвы практикуют «удалёнку» чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов — 34%, 24% и 21% соответственно.

Опрос проведён 15—28 марта 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу 153 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники российских компаний чаще всего работают удалённо в сфере IT-технологий (22%), управления персоналом (21%) и в сфере продаж (17%).

Читайте также: Названы сферы с наибольшим количеством сотрудников на «удалёнке»