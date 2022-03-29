Пекин, , 12:04 — REGNUM Встреча расширенной «тройки» по Афганистану пройдёт в Китае на полях министерской конференции соседствующих с ним стран. В ней примут участие представители КНР, России, США и Пакистана, сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь 29 марта на брифинге.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

Он отметил, что председателем на встрече будет специальный представитель Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн. С участниками встретится министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

«На полях третьей министерской конференции глав МИД стран — соседей Афганистана пройдет встреча расширенной «тройки» по Афганистану», — сказал дипломат.

Третья министерская конференция стран — соседей Афганистана — России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана — состоится в Китае 31 марта. Россию на ней представит глава МИД Сергей Лавров.

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