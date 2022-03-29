Пекин, 29 марта 2022, 12:04 — REGNUM Встреча расширенной «тройки» по Афганистану пройдёт в Китае на полях министерской конференции соседствующих с ним стран. В ней примут участие представители КНР, России, США и Пакистана, сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь 29 марта на брифинге.

Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь
Fmprc.gov.cn

Он отметил, что председателем на встрече будет специальный представитель Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн. С участниками встретится министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

«На полях третьей министерской конференции глав МИД стран — соседей Афганистана пройдет встреча расширенной «тройки» по Афганистану», — сказал дипломат.

Третья министерская конференция стран — соседей Афганистана — России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана — состоится в Китае 31 марта. Россию на ней представит глава МИД Сергей Лавров.

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