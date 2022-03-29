Стокгольм, 29 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. 2022 год для Стокгольмской фондовой биржи начался с резкого падения. Более того, как известно всем заинтересованным лицам, это произошло еще до последних событий на территории Украины, ускорения инфляции и роста цен на энергоносители. 28 марта в студии телеканала SVT ведущие шведские экономисты постарались объяснить, чем был вызван значительный спад.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

«То, что мы видели в январе, было реакцией на прошлогоднее безумие, когда фондовый рынок испытал безудержный рост … Все скупали акции. В сети интернет это походило на какую-то безумную секту», — заявил управляющий одного из многих финансовых фондов на шведской бирже Саймон Блехер.

Экономист Свен Хагстрёр заявил в студии телеканала, что в ближайшие годы Стокгольмскую фондовую биржу ожидает «небольшое падение», которое сменится плавным ростом вплоть до 2027 года.

В свою очередь Блехер также ожидает снижения индекса биржи OMSXPI до середины 2022 года. Но затем, по его словам, он будет расти на «3—4% вокруг даты выплаты дивидендов.