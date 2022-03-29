* талибами — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 29 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Центр афганских журналистов сообщает, что семеро местных журналистов и работников СМИ, задержанных в провинции Кандагар разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобождены.

Афганистан

Халид Кадери, журналист и поэт из Герата, всё ещё удерживается радикалами. Освобождены: директор «Радио Санга» Агашир Минар, директор отдела новостей Фарид Ализи, продюсер Рахимулла Нури; руководитель технического отдела «Радио Садойе-Меллат» Махмуд Мехрибан; административный менеджер «Радио Зама» Варис Нури и продюсер «Радио Табассум» Самиулла Вахдат.

По данным пресс-центра, разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре предупредила СМИ, что они не должны транслировать музыку, иначе к ним применят строгие меры.

В то же время Хумайра Кадери сестра Халида Кадери, заявила, что её брат всё ещё находится под стражей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По её словам, Халид Кадери, журналист и поэт, был арестован без предъявления обвинений около десяти дней назад. Семья Кадери потребовала его освобождения.

По сообщениям СМИ, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над страной, в Афганистане были арестованы и избиты десятки журналистов. Однако официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что они уважают свободу выражения мнений и уважают свободу СМИ.