Благовещенск, 29 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Благовещенске горожанин в течение нескольких дней с помощью баллончика с краской наносил надписи и символы, очерняющие действия военнослужащих РФ. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

(сс) LEXSN Вандализм

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Процесс создания надписей и рисунков в общественных местах зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Благовещенец был задержан 28 марта при очередном акте вандализма на детской площадке города. Амурчанин сопротивлялся и распылял в сторону полицейских перцовый баллончик, но скрыться ему не удалось.

Составлены несколько протоколов об административных правонарушениях и возбуждены три уголовных дела о вандализме. Благовещенский городской суд признал мужчину виновным по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики — нацисткой, экстремистской или запрещённой законом РФ). Горожанин арестован на 14 суток

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта жителя села Ивановка Амурской области задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали штрафом за дискредитацию вооружённых сил РФ.