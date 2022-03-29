Тбилиси, 29 марта 2022, 11:53 — REGNUM Грузии не угрожает нехватка пшеницы. Об этом заявил на брифинге глава минфина республики Лаша Хуцишвили.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855
Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

«В стране пшеницы больше, чем на месяц, это более-менее установленный стандарт. Если возникнет вопрос, что продовольственная безопасность может быть в какой-то степени поставлена под угрозу, то, естественно, такие меры будут применены», — сказал министр.

Хуцишвили отметил, что в случае необходимости Грузия закупит дополнительные объёмы пшеницы. Он также сообщил, что ситуация на хлебном рынке нестабильная, цены колеблются то вверх, то вниз.

Напомним, Грузия импортирует до 80% от потребляемого в стране объёма пшеницы и муки. Основные закупки производились в России. Из-за санкций Россия может отказаться экспортировать зерно.