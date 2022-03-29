Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Грузии не угрожает нехватка пшеницы. Об этом заявил на брифинге глава минфина республики Лаша Хуцишвили.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

«В стране пшеницы больше, чем на месяц, это более-менее установленный стандарт. Если возникнет вопрос, что продовольственная безопасность может быть в какой-то степени поставлена под угрозу, то, естественно, такие меры будут применены», — сказал министр.

Хуцишвили отметил, что в случае необходимости Грузия закупит дополнительные объёмы пшеницы. Он также сообщил, что ситуация на хлебном рынке нестабильная, цены колеблются то вверх, то вниз.

Напомним, Грузия импортирует до 80% от потребляемого в стране объёма пшеницы и муки. Основные закупки производились в России. Из-за санкций Россия может отказаться экспортировать зерно.