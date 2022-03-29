Сеул, 29 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Около 40% своей жизни жители Южной Кореи проводят в интернете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные поставщика услуг NordVPN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Согласно результатам исследования, проведенного в ноябре 2021 года, южнокорейцы проводят в интернете 34 года своей жизни, что является самым большим показателем среди стран Азии.

По сравнению со средней продолжительностью жизни в Южной Корее, составляющей 83,5 года по состоянию на 2020 год, время серфинга в интернете составляет около 40% средней продолжительности жизни человека.

Известно, что жители страны Утренней свежести проводят в сети в среднем 51 час в неделю, из которых 18 часов связаны с работой. Более 20 часов в неделю уходит на просмотр потокового контента.

Между тем жители Тайваня проводят в сети 33 года своей жизни, а жители Сингапура — 27 лет, жители Японии — около одиннадцати лет. Однако больше всего времени в интернете проводят жители Бразилии — в среднем 41 год.