Минск, , 11:53 — REGNUM Тренировка по обеспечению тыла в боевых условиях проводится Вооружёнными силами Белоруссии. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны Белоруссии.

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В министерстве рассказали, что проводится совместное мероприятие оперативной подготовки с органами управления техническим обеспечением — совместная штабная тренировка. Мероприятие является запланированным, его сроки — с 29 по 31 марта.

Уточняется, что ВС Белоруссии необходимо завершить планирование технического обеспечения и совершенствовать слаженность органов военного управления при организации технического обеспечения. Кроме того, проводится подготовка к командно-штабному учению.