Соликамск, Пермский край, 29 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В городе Соликамске Пермского края в отношении владельцев аптечных сетей возбудили административные производства. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Uriston.com Штраф

Протоколы составлены после прокурорской проверки на предмет исполнения аптечными учреждениями требований законодательства о социальной защите инвалидов. Выявлено, что аптеки не обеспечили доступность для маломобильных категорий населения. Вместо пандуса используются аппарели.

В отношении пяти юрлиц возбудили дела по статье 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»). Аптеки оштрафованы. Добавим, санкции статьи предусматривают штраф для должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. рублей.