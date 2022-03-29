Вашингтон, 29 марта 2022, 12:21 — REGNUM Финальный эпизод серии боевиков «Форсаж» выйдет в двух частях. Соответствующая информация появилась 28 марта на странице проекта в Twitter.
По замыслу создателей, сюжетная линия предстоящей ленты будет разделена на две части, что позволит создать ответвления для франшизы в будущем. Ожидается, что премьера первой части состоится 19 мая 2023 года, а вторая выйдет в прокат в течение 2024 года.
Напомним, что премьера первого «Форсажа» состоялась в 2001 году. Главной звездой популярной франшизы считается актёр Вин Дизель.
Читайте ранее в этом сюжете: Роберт Инглунд рассказал о съёмках в сериале «Очень странные дела»