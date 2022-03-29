Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Финальный эпизод серии боевиков «Форсаж» выйдет в двух частях. Соответствующая информация появилась 28 марта на странице проекта в Twitter.

Вин Дизель Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия

По замыслу создателей, сюжетная линия предстоящей ленты будет разделена на две части, что позволит создать ответвления для франшизы в будущем. Ожидается, что премьера первой части состоится 19 мая 2023 года, а вторая выйдет в прокат в течение 2024 года.

Напомним, что премьера первого «Форсажа» состоялась в 2001 году. Главной звездой популярной франшизы считается актёр Вин Дизель.

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