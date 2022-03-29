Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На Камчатке из-за ажиотажного спроса в аптеках образовался дефицит некоторых лекарственных препаратов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Власти заверяют, что медикаменты поставляются в течение короткого срока, а их исчезновение связано с искусственным ажиотажем.

«У меня просьба наладить обратную связь таким образом, чтобы мы могли исключить факты, когда человек не может получить те препараты, которые ему необходимы для лечения. Если у человека есть острая потребность, то нужен механизм выделения лекарств за счет запасов, которые есть в госучреждениях и аптечной сети», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, разобраться с наценками на лекарства в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров.