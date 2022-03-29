Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик помогают найти работу в Ростове-на-Дону. Об этом 29 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

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По его словам, специалисты провели анкетирование 242 граждан, оказали 238 консультаций желающим найти работу. В настоящее время готовы рассмотреть возможность трудоустройства готовы 72 человека, им предложено 342 варианта работы.

Ростовские работодатели готовы предоставить более 2 тыс. рабочих мест вынужденным переселенцам из Донбасса, из них 744 рабочих места с предоставлением жилья.

Логвиненко также уточнил, что с начала второй декады марта в Ростове-на-Дону трудоустроены 17 беженцев из Донбасса.