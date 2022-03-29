Кинель, Самарская область, 29 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Бухгалтера-кассира обвинили в присвоении денежных средств в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кассы

По версии следствия, с января по февраль 2022 года в городе Кинель фигурантка уголовного дела на своем рабочем месте совершала хищения.

В материалах дела указано, что общая сумма ущерба, который был нанесен предприятию, составила свыше 556 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства из кассы женщина была различными суммами от 3 до 70 тысяч рублей и распоряжалась ими по своему усмотрению, в том числе в целях погашения задолженности по микрозаймам и кредитам», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что недостачу в кассе предприятия выявили во время внутренней бухгалтерской проверки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти предотвратили хищение автодеталей с предприятия.