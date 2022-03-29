Нижний Тагил, Свердловская область, 29 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Тагила Свердловской области определилась с организацией, которая будет обслуживать городские фонтаны. Контракт заключили с ООО «Гидравлика». Об этом сообщили в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Подрядчику предстоит расконсервировать 7 объектов до 30 апреля. К обслуживанию фонтанов компания приступит с 1 мая. Подрядная организация обязана обеспечить бесперебойную работу насосного, фильтрационного и светомузыкального оборудования. За это она получит почти 20 млн рублей.

Обслуживать фонтаны необходимо с 1 мая по 30 сентября. Подрядчик обязуется подготовить объекты к зиме до 31 октября. Кроме того, в обязанность компании вменяют круглосуточную охрану фонтанов и технических помещений.