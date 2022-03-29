Белгород, 29 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Новый парк аттракционов построят возле центрального пляжа в Белгороде, сообщил 29 марта в телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

(сс) StockSnap Колесо обозрения

Соглашение о строительстве подписали 29 марта правительство области и компания «МастерФест». Общая площадь парка в районе улицы Корочанской составит почти 22 гектара, предусмотрена парковка на 500 мест.

«Чтобы было интересно всем, кто приедет в парк, в мастер-плане выделены три зоны — детская, семейная и экстремальная. Всего 17 аттракционов. Будет колесо обозрения, американские горки. В планах активити-парк, установка сцены, кафе для проведения праздников. Ориентировочный объём инвестиций 1,5 млрд рублей. Реализацией проекта займется ООО «Парк аттракционов и развлечений», — раскрыл подробности мэр.

Строительство начнётся уже в сентябре 2022 года, открытие парка запланировано на 5 августа 2023 года.