Турочакский район, Алтай, , 11:44 — REGNUM В связи с повышением температуры закрыто движение по шести ледовым переправам в трёх районах Республики Алтай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ледовая переправа на Алтае ГУ МЧС по Республике Алтай

На местах выставлены запрещающие знаки и шлагбаумы. Таким образом, по состоянию на 29 марта в Горном Алтае действует одна ледовая переправа через реку Бия в селе Каначак Турочакского района. Его грузоподъёмность составляет шесть тонн.

«Уважаемые жители и гости республики, воздержитесь от выезда на лёд водоёмов. Под лучами солнца лёд на реках и озёрах становится рыхлым и непрочным», — добавили в ведомстве.

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