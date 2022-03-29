На Алтае закрыты почти все ледовые переправы
Турочакский район, Алтай, 29 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В связи с повышением температуры закрыто движение по шести ледовым переправам в трёх районах Республики Алтай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
ГУ МЧС по Республике Алтай
Ледовая переправа на Алтае
На местах выставлены запрещающие знаки и шлагбаумы. Таким образом, по состоянию на 29 марта в Горном Алтае действует одна ледовая переправа через реку Бия в селе Каначак Турочакского района. Его грузоподъёмность составляет шесть тонн.
«Уважаемые жители и гости республики, воздержитесь от выезда на лёд водоёмов. Под лучами солнца лёд на реках и озёрах становится рыхлым и непрочным», — добавили в ведомстве.
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