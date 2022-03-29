Черкесск, 29 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ожидается резкая смена погоды. За неделю станет теплее более чем в десять раз. Если в понедельник, 28 марта, в столице региона еще шел снег, дул сильный ветер и было достаточно прохладно — от — 3 до +3 градусов, то в конце рабочей недели настанет практически лето — температура воздуха повысится до +28 градусов тепла.

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По прогнозам начальника Карачаево-Черкесского подразделения Гидрометцентра Виталия Чиликина, с 29 марта в Карачаево-Черкесии ожидается потепление, температура воздуха будет составлять +18 — +28 градусов. При этом 29 марта в горах Карачаево-Черкесии выше 1500 м лавиноопасно, такие же прогнозы и на последующий период.

Стоит отметить, что волна теплого воздуха накроет и остальную территорию Северного Кавказа, принеся долгожданное тепло. В 2022 году весна в регионе задержалась более чем на месяц.

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