Чусовой, Пермский край, , 11:43 — REGNUM В городе Чусовом Пермского края жителю Тюмени предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает СУ СКР по Прикамью.

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По данным следствия, тюменец является предпринимателем и оказывал туристические услуги. Он разместил в соцсети объявление о туристическом походе в Пермский край. Была сформирована группа туристов, которые за тур заплатили деньги.

В нарушение положений законодательства предприниматель назначил ведущими группы людей, которые они не являются инструкторами-проводниками, профессионально не подготовлены для сопровождения туристов и обеспечения их безопасности при прохождении туристских маршрутов. При этом бизнесмен знал о непрофессионализме назначенцев.

Во время следования группы по маршруту Усьвинские столбы и Каменный город произошел несчастный случай. Туристка поскользнулась и упала с тропы в расщелину, получив смертельные травмы.

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