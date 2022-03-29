Алма-Ата, Казахстан, 29 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Председатели парламентов Азербайджана и Армении Сагиба Гафарова и Ален Симонян 29 марта в ходе заседания Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Алма-Ате вступили в спор из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным журналистов, Симонян в ходе выступления обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, который предусмотрен трёхсторонним соглашением, подписанным в ноябре 2020 года. Гафарова на это обвинила армянскую сторону в «незаконном проникновении на суверенную территорию Азербайджана», а также в попытке диверсии, на что был дан ответ азербайджанской стороной.

Симонян отметил, что на нарушения азербайджанскими подразделениями указала не только армянская сторона, но их также зафиксировали российские миротворцы.

«Хотел бы повторить: Армения предлагает Азербайджану незамедлительно начать переговоры вокруг заключения мирного договора», — добавил глава армянского парламента.

Гафарова на это заявила, что Баку уже предлагал Еревану мирный договор, в котором прописаны пять пунктов. На что Симонян ответил, что армянская сторона готова их признать, если будут добавлены «некоторые аспекты». На этом спор политиков прекратился.