Челябинск, 29 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Челябинске местная жительница подозревается в проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Установлено, что она проводила их с использованием компьютерного оборудования. Однако в итоге эту деятельность пресекли полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе и области выявили уже несколько нелегальных казино. Их владельцев привлекли к уголовной ответственности.