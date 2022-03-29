Вашингтон, 29 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Члены Североатлантического альянса по-разному смотрят на ситуацию на Украине, сообщает 29 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, входящие в блок государства придерживаются различных мнений о том, нужны ли переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также какое оружие следует направлять на Украину.

Уточняется, что на расхождение во мнениях указываю источники в различных странах, а также документы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что дальнейшее продолжение конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.