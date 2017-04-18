Саранск, 29 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На должность главы управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по Мордовии назначена Елена Лапицкая. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России. Соответствующий приказ федерального антимонопольного органа был подписан 18 марта текущего года.

Пресс-служба Коми управления ФАС Глава управления ФАС по Мордовии Елена Лапицкая

Елена Лапицкая работает в антимонопольных с 2004 года. Прошла путь от специалиста до заместителя руководителя УФАС России по Республике Коми.

Классный чин Лапицкой — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

ИА REGNUM напоминает, с марта 2021 года управление ФАС по Мордовии возглавлял Лев Александров в статусе временно исполняющего обязанности. С 2016 года он являлся заместителем руководителя управления — начальником отдела контроля рекламы и рынка финансовых услуг. Экс-глава ФАС по Мордовии Сергей Видякин занимал пост с 2016 по 2021 год.