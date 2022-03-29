Симферополь, , 11:40 — REGNUM Глава Крыма пообещал найти и наказать украинских нацистов, устроивших пытки пленных российских солдат. Об этом Сергей Аксёнов заявил 29 марта.

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«Все фамилии негодяев для себя записал, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Используя свои официальные и неофициальные связи, деньги, если необходимо, я приложу все усилия, чтобы мы достали этих товарищей», — сказал Аксёнов в эфире «Соловьев Live».

Аксёнов подчеркнул, что сейчас стоит задача — найти их и наказать.

«Смерть за смерть, кровь за кровь, здесь другого не будет, отношение к ним только такое. Они понимают только силу, больше ничего вообще. Преследовать их будем везде», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации Украины идёт с 24 февраля.