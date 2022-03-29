Москва, 29 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правила предоставления отсрочки от военной службы для специалистов российских компаний, которые работают в области информационных технологий (IT), утвердило правительство РФ. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба российского правительства.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

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Уточняется, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эти правила относятся к специалистам со стажем менее одного года, при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

Кроме того, отмечается, что желающие получить отсрочку для своих специалистов компании должны сформировать их список и отправить в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. После этого указанное ведомство направит обобщенный перечень в Минобороны, где будут сформированы итоговые списки, которые затем направят в военкоматы для оформления отсрочки.

Помимо этого, в постановлении утвержден перечень специальностей вузов и направлений подготовки, позволяющих претендовать на получение отсрочки. В нем в общей сложности свыше 60 направлений, включая математику, прикладная информатику, картографию и геоинформатику, радиотехнику, электронику и нанoэлектронику, робототехнику, авиастроение, кораблестроение и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне антироссийских санкций стран Запада.