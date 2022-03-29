Уфа, , 11:43 — REGNUM Движение автотранспорта временно ограничили на участке трассы М-5 в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Метель на Алтае ИА «Банкфакс»

«На трассе М-5 с 1195 по 1331 км (Верхнеяркеево — Уфа) и Р-240 Западный обход г. Уфа с 0 по 27 (Авдон — Подымалово), на территории Республики Башкортостан введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта», — сообщает пресс-служба.

Ограничение движения было введено из-за обильного снегопада, низовой метели и ограничение видимости.

Отмечается, что в ближайшие сутки в республике ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, в некоторых районах гололед, порывы ветра до 21 метра в секунду, на автотрассах ожидается ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

Спасатели рекомендуют жителям при сильном ветре избегать нахождения рядом с рекламными щитами, линиями электропередач и деревьями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии также ограничили движение автотранспорта на участке федеральной трассы М-7 «Волга».

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