Москва, 29 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Иностранным инвесторам стоит опасаться того, какими будут кредитные рейтинги ряда западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал решение агентства Fitch отозвать рейтинги России.

Pixabay.com Рост ВВП

«Иностранным инвесторам стоит больше опасаться перспектив кредитных рейтингов ряда западных стран, чей государственный долг на начало 2022 года составлял 140−160% ВВП и чей рейтинг пока находится на инвестиционном уровне, — пояснил Ануреев. — В частности, наибольшее опасение вызывает Италия с ее рейтингом BBB и отношением госдолга к ВВП 157% на начало 2022 года. Госдолг США к ВВП составляет 138% при рейтинге АА+, хотя опасения о нереальности такого рейтинга звучали еще в 2013 году при уровне госдолга к ВВП 98%. Греция в 2010 году имела рейтинг BBB и госдолг к ВВП на уровне 146%, за год до дефолта и последующего списания половины долга. Для сравнения, рейтинг России еще месяц назад, то есть до политически мотивированного снижения, был те же итальянские BBB, но при уровне госдолга к ВВП 19% или в девять раз меньше итальянского долга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, как следует реагировать на манипуляции международных агентств с кредитным рейтингом РФ.