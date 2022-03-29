Москва, , 11:38 — REGNUM Подучать «чёрную» или «серую» зарплату в данное время согласны 38% жителей, меньше, чем в конце 2021 года (40%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Зарплата 40.мвд.рф

Тех, кто не возражает против зарплаты «в конверте», больше среди мужчин, чем среди — 45% против 27%. Граждане с зарплатой менее 50 тыс. руб. готовы к «серой» зарплате чаще тех, кто зарабатывает больше (42%).

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Опрос проведён 21—23 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2021 года получать зарплату по «чёрной» схеме были готовы 40% жителей России.

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