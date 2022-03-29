Красноярск, 29 марта 2022, 11:38 — REGNUM Новую конструкцию для радионавигационного приёмника разработали красноярские учёные. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Красноярском краевом фонде науки.
Уточняется, что сигнал приёма является уверенным, даже если устройство находится около источников искусственных помех. Использование приёмника позволяет получать достоверные навигационные данные. Это особенно актуально для связанных с навигацией сфер — авиации, судоходства, такси.
Прототип собрала научно-производственная организация «ЮСТ» на грант, полученный в конкурсе краевого фонда науки (700 тысяч рублей), добавив также свои средства.
Изобретение положительно оценили эксперты фонда и представители предприятий.
По информации учёных, точные координаты можно получить благодаря фазированной антенной решётке, включающей в себя сразу четыре антенны. Каждая из них принимает свою копию сигнала.
В ближайшее время планируется начать мелкосерийное производство приёмников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.
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