Красноярск, , 11:38 — REGNUM Новую конструкцию для радионавигационного приёмника разработали красноярские учёные. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Красноярском краевом фонде науки.

Учёные Красноярского края усовершенствовали радионавигационный приёмник

Красноярский краевой фонд науки

Уточняется, что сигнал приёма является уверенным, даже если устройство находится около источников искусственных помех. Использование приёмника позволяет получать достоверные навигационные данные. Это особенно актуально для связанных с навигацией сфер — авиации, судоходства, такси.

Прототип собрала научно-производственная организация «ЮСТ» на грант, полученный в конкурсе краевого фонда науки (700 тысяч рублей), добавив также свои средства.

Изобретение положительно оценили эксперты фонда и представители предприятий.

По информации учёных, точные координаты можно получить благодаря фазированной антенной решётке, включающей в себя сразу четыре антенны. Каждая из них принимает свою копию сигнала.

В ближайшее время планируется начать мелкосерийное производство приёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области разработан метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

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