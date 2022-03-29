* талибами — запрещённая в России организация

Джакарта, 29 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Правительство Индонезии заявило, что проявляет осторожность в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеет для этого веские причины.

Индонезия

Индонезийские СМИ сообщили, что восемь официальных лиц страны заявили, что они должны убедиться, что политика правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значительно отличается от их политики во время предыдущего правления. По их словам, осторожность в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратит рост «исламского радикализма» в Индонезии.

Индонезия вновь открыла своё представительство в декабре 2021 года для оказания гуманитарной помощи Афганистану. Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заявила, что формирование инклюзивного правительства, уважение прав человека, особенно прав женщин, и гарантии того, что Афганистан не станет убежищем для террористов являются условиями признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Индонезией.

Прошло почти восемь месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, но их правительство до сих пор не признано ни одной страной.

Индонезия считает себя родиной «умеренного ислама» и придерживается уважения ценностей прав человека и прав женщин.