Оренбург, 29 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 29 марта из-за сильного ветра и метели приостановили движение транспорта на ряде трасс. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Метель

С 12:00 по местному времени (10:00 мск) в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение для всех типов транспортных средств на участке с 399 километра по 576 километр автомобильной дороги федерального значения Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (от горда Абдулино до села Шарлык).

С 13:00 временно закрыт участок трассы на дороге Илек — Ташла — Соболево в Первомайском районе. Также перекрыта трасса М-5 «Урал» (Подъезд к Оренбургу).