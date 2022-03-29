Донецк, , 11:31 — REGNUM Мариуполь остаётся горячей точкой, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

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Он рассказал, что в городе продолжается зачистка центральных районов. В Мариуполе остаются микрорайоны, находящиеся под контролем националистических батальонов. По словам Пушилина, город по-прежнему остаётся горячей точкой.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.