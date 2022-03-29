Бухарест, , 11:31 — REGNUM Поиски тренировочного самолета, потерпевшего крушение в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии, приостановлены на неопределенное время. Об этом 29 марта пишет бухарестская газета Romania Libera.

Легкомоторный самолет Publicdomainpictures.net

По некоторым данным, перерыв в соответствующих поисках обусловлен необходимостью определения точного места падения воздушного транспортного средства.

«Полученные «аварийные» координаты охватывают слишком большую территорию в труднодоступной местности, — отмечено в заявлении соответствующего оперативного штаба. — Поэтому нам нужно время для организации дополнительных сил».

Напомним, небольшой частный учебный самолет потерпел катастрофу над территорией леса Бугоци в Бакэу утром 28 марта нынешнего года. По предварительной информации, на его борту находились пилот и двое пассажиров.

Ранее, 26 марта в уезде Прахова на юге Румынии разбился самолет местного аэроклуба. Пилот погиб.