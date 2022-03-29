Ростов-на-Дону, 29 марта 2022, 11:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону больше недели ликвидируют последствия порыва теплосети на улице Малиновского. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей к многоквартирному дому территории и остекление квартир. Об этом 29 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ремонт теплотрассы
Ремонт теплотрассы

«На проезжей части завершено перекрытие канала теплотрассы бетонными лотками. Выполнена гидроизоляция швов. Восстановлен смотровой колодец. Сегодня канал должны засыпать. Продолжается благоустройство придомовой территории. <…> В доме полностью демонтированы все поврежденные окна. Часть работ по остеклению уже завершена», — написал он в телеграм-канале.

Все работы выполняются за счёт ресурсоснабжающей компании, ответственной за состояние коммуникаций на этом участке. Наряду с остеклением ведутся работы по укреплению балконных ограждений.

ИА REGNUM сообщало, что порыв теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Ресурсоснабжающая компания взяла обязательство выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах, а также выплатить компенсации людям.

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