Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону больше недели ликвидируют последствия порыва теплосети на улице Малиновского. В настоящее время продолжается благоустройство прилегающей к многоквартирному дому территории и остекление квартир. Об этом 29 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ремонт теплотрассы

«На проезжей части завершено перекрытие канала теплотрассы бетонными лотками. Выполнена гидроизоляция швов. Восстановлен смотровой колодец. Сегодня канал должны засыпать. Продолжается благоустройство придомовой территории. <…> В доме полностью демонтированы все поврежденные окна. Часть работ по остеклению уже завершена», — написал он в телеграм-канале.

Все работы выполняются за счёт ресурсоснабжающей компании, ответственной за состояние коммуникаций на этом участке. Наряду с остеклением ведутся работы по укреплению балконных ограждений.

ИА REGNUM сообщало, что порыв теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Ресурсоснабжающая компания взяла обязательство выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах, а также выплатить компенсации людям.