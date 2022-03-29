Москва, 29 марта 2022, 11:29 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.