Москва, , 11:29 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами.

Специальная военная операция © ИА REGNUM

«Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.