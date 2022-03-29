Москва, 29 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами.

ИА REGNUM Специальная военная операция

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«Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.