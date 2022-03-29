* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 11:28 — REGNUM Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кандагар совершила налёт на местную радиостанцию под названием «Садойе-Меллат» и увезла трёх её сотрудников.

Запрет ndemello

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Бисмилла Ватандуст, глава радиостанции «Садойе-Меллат», заявил 28 марта ежедневной газете «Эттелаате-Руз», что агенты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также закрыли радиостанцию.

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Ранее, 27 марта, управление разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре вызвало десять работников средств массовой информации и сообщила им, что трансляции музыки в СМИ запрещена, а те, кто не подчинится приказу, будут привлечены к уголовной ответственности.

После прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели обширные ограничения на деятельность СМИ. Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно запретило трансляцию телепрограмм международных средств массовой информации в Афганистане через местные каналы.

Согласно статистике, половина частных аудиовизуальных СМИ в Афганистане была заблокирована с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти.

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также задержала некоторых журналистов и активистов СМИ.