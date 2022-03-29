Сеул, 29 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. По состоянию на конец 2021 года в Южной Корее обучались 80 084 иностранных студента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской туристической организации (KTO).

Пресс-служба ОГУ Иностранные студенты

Согласно опубликованным данным, прошлогодний показатель является самым низким с 2010 года.

По сравнению с 2020 годом показатель сократился на 32,4%, а по сравнению с 2019 годом — на 78,7%.

Известно, что по состоянию на конец года в Южной Корее обучение проходили 34,7 тыс. граждан Китая, 9,9 тыс. граждан Вьетнама, 4,6 тыс. граждан Японии, 2,9 тыс. граждан Монголии, 2,6 тыс. граждан США, 2,4 тыс. граждан Узбекистана, 2,3 тыс. граждан Франции, 1,9 тыс. граждан Германии.

Всего в прошлом году Южную Корею посетили 967 003 иностранца.