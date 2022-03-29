Москва, 29 марта 2022, 11:28 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит информацию о российских выпускниках британской правительственной программы «Chevening». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв
Василий Пискарёв
Duma.gov.ru

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«Обратили внимание на опубликованное сегодня очередное расследование, в центре которого оказался «51 агент британского влияния из сферы бизнеса». Комиссия внимательно изучит информацию о российских выпускниках британской правительственной программы «Chevening», — сказал Пискарёв.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратил внимание на работу Британского Foreign Office (Форин офис) в России.