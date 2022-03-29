Симферополь, 29 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Большая часть жителей в освобожденных от киевских боевиков регионов Украины хочет получать российские паспорта. Об этом 29 марта рассказал глава республики Крым Сергей Аксёнов в эфире канала «Соловьев Live».

Kremlin.ru Сергей Аксенов

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«Я имею знакомых и контакты во всех регионах Украины. Ощущение такое — в значительной части в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Я не говорю о политических решениях. Я говорю о готовности людей. Мне звонят и говорят: «Сергей Валерьевич, а когда будут паспорта выдавать российские?», — сказал он.

Также Аксенов уточнил, что в настоящее время на Украине с ее жителей начинает спадать действие пропаганды, многие годы работавшей на разобщение народов этой страны.

«Когда людям каждый день на черное говорят, что это белое, бывает, что кто-то начинает и воспринимать. Хотя украинские власти врали всегда и во всем своим гражданам. Целью было разделить наши народы, посеять ненависть», — пояснил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике освобождены от украинских формирований 135 населённых пунктов.