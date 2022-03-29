Сан-Сальвадор, 29 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Прошедшие выходные стали самыми кровавыми в новейшей истории Сальвадора. Уличные разборки привели к гибели 14 человек 25 марта, 62 человек — 26 марта и 11 человек погибли 27 марта. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

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Президент Сальвадора Наиб Букеле потребовал от банд прекратить убийства, предупредив, что если преступления на улицах не прекратятся, члены группировок ответят за них в тюрьме. Кроме того, 27 марта Конгресс Сальвадора ввел режим чрезвычайного положения для стабилизации ситуации на улицах.

За три дня было арестовано более 1000 человек, всего в тюрьмах находится около 16 тысяч членов различных группировок, в то время как на улицах всё ещё остаются более 70 тысяч.